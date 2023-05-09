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football
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2025 4-star Tre Poteat was first offer for new CB coach Hicks
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Staff Writer
Lamarcus Hicks is the latest new position coach for Northwestern to swing for the fences with his first set of offers, extending a scholarship tender to four-star cornerback
Tre Poteat last week.
Poteat, a 6-foot-1, 165-pound corner from Verona (Wis.) holds 14 offers that now include Northwestern along with heavyweights like Michigan, Florida and home-state Wisconsin. Ohio State and Notre Dame have both shown interest and could enter the fray as Poteat's recruiting progresses.
Read more about Poteat's recruitment and how Northwestern stacks up in this premium WildcatReport recruiting story.
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