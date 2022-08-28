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Nebraska Postgame Press Conferences

With the win in Ireland, head coach Pat Fitzgerald is now 3-1 in Big Ten games that double as season openers
With the win in Ireland, head coach Pat Fitzgerald is now 3-1 in Big Ten games that double as season openers (Northwestern Football)
Matthew Shelton • WildcatReport
Staff Writer

Northwestern head coach Pat Fitzgerald and select players talk to the media after Northwestern's 31-28 win over Nebraska.

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