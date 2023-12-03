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Northwestern to face Utah in Las Vegas Bowl
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
After an improbable 7-5 season, the Wildcats will square off with Utah in the Las Vegas Bowl.
Northwestern was projected to finish at the bottom of the Big Ten and to be one of the worst teams in the Power Five this season after a hazing scandal wracked the program. Instead, the roster rallied around interim, and now permanent head coach, David Braun.
After a 3-4 start, the Wildcats won four of their last five games, including a wild 45-43 win at Illinois to close the season, to secure a bowl bid. Now, they face the Utes in Vegas.
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Utah, from the PAC-12 conference, is led by head coach Kyle Whittingham. The Utes clawed their way to an 8-4 campaign despite waves of injuries to a very talented roster.
The Utes and Wildcats have played in the postseason before. Northwestern came back to win the 2018 Holiday Bowl, 31-20, by scoring 28 unanswered points in the second half.
Braun will address the media this afternoon at 3:30 p.m. Central time.