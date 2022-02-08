 WildcatReport - Northwestern lands 2023 QB Aidan Gray
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Northwestern lands 2023 QB Aidan Gray

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove checks in with 2023 quarterback Aidan Gray to break down his commitment to the Wildcats.

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