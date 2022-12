The best class in Northwestern's Rivals history has been finalized, and the Wildcats have one of the Top 40 classes in the country. Even though Northwestern faced significant struggles and coaching turnover this season, the Wildcats lost only two commitments throughout the recruiting cycle and signed all 19 of their commits on Signing Day. Here is your one-stop shop for the high school highlights and accolades of Northwestern's Class of 2023.

TYLER GANT

DT Tyler Gant and St. Louis (Mo.) Christian Brothers won their second straight MSHSAA Class 6 state title, and finished with a 13-1 record. Gant was voted First Team All-Metro Catholic, and First Team All-State.

MICHAEL KILBANE

Michael Kilbane joined Gant as a state champion, and a back-to-back state champion, by winning his second straight OSHAA Division I title. Lakewood (Ohio) St. Edward finished 14-1 behind a monster year from Kilbane and their defense. Kilbane set the all-time single season sack record for the storied program with 20.5 sacks, including four in the state title game. He was named to the cleveland.com All-Area team, and was voted First Team All-Ohio for the second straight season by the Ohio Prep Sportswriters Association.

JORDAN KNOX

Jordan Knox and Rock Hill (S.C.) Northwestern had a barn storming year of offense, and finished second in SCHS 4A. They averaged nearly 48 points per game, and finished with a record of 13-2. Knox was named to the Class 4A All-State Team and the Shrine Bowl of the Carolinas, where he was named a South Carolina captain.

COLE SHIVERS

Cole Shivers and Scottsdale (Ariz.) Saguaro started their season 2-3, but stormed all the way back to Arizona's Open Division state championship. The Sabercats were unable to defend their title and lost, 28-21 to Basha. Saguaro finished their season at 9-4, Shivers was named to the 6A Northeast Valley All-Region First Team.

DYLAN ROBERTS

Dylan Roberts and Peoria (Ariz.) Centennial also made the Open Division playoffs, however they lost a first round matchup with Chandler. Centennial finished with an 8-3 record, and with the strength of schedule to make the Open Division, the postseason for Arizona's top eight teams. Roberts was named to the 6A Desert Valley All-Region First Team.

CAMP MAGEE

Camp Magee and Orlando (Fla.) Edgewater finished their season at 12-1 with a playoff loss to Orlando Jones after a dominant undefeated regular season. Magee will be known for the quirky name and the flowing hair when he arrives in Evanston, but make no mistake: he can play.

JOSHUA FUSSELL

CB Joshua Fussell and West Chester (Ohio) Lakota West finished their season at 13-1. Lakota West and Fussell were prolific all season, allowing just 10 points per game. Fussell was named First Team All-Conference and Second Team All-Ohio as a senior, as an upperclassman at Lakota West he accumulated 61 tackles, 16 pass break ups and eight interceptions.

DYLAN SENDA

C Dylan Senda and Dearborn (Mich.) Divine Child finished their season at 9-2. Senda was named Division 4 First Team All-State by the MHSFCA. Senda and his class led a huge turnaround at Divine Child this season. The Falcons tied their cumulative win total from 2019-21 (9) in Senda's senior season. It was Divine Child's best season in half a decade, and Senda was at the forefront of making that shift.

JUSTIN CRYER

ILB Justin Cryer and Pattison (Tex.) Royal finished their season at 9-2. Cryer was named the District 10-4A MVP at the conclusion of their season, and led his team to a similar transformation to Senda's. Royal started their season 6-0, and had their best campaign since 2009.

FRANK COVEY IV

ATH Frank Covey IV and Prospect (Ill.) finished their season at 9-2. Covey was voted First Team All-State in Class 7A by the IHSFCA, he finished with 68 receptions, 1,348 receiving yards and 26 total touchdowns.

ANTHONY BIRSA

OG Anthony Birsa and Joliet (Ill.) Catholic Academy finished their season at 8-3. Birsa was named First Team All-State in Class 4A by the IHSFCA. Birsa and JCA won the Class 4A state title in 2021, and had a 24-game winning streak that stretched from 2020 into the heart of this season.

AIDAN GRAY

QB Aidan Gray and Naperville (Ill.) North finished their season at 7-3. Gray was named First Team All-Area by the Naperville Sun, First Team All-Conference in the DuPage Valley Conference, and was also named the conference's Offensive Player of the Year.

CALEB KOMOLAFE

RB Caleb Komolafe and Katy (Tex.) Tompkins finished their season at 8-3. Though Komolafe is listed as a safety, he played both ways in high school and was recruited to Northwestern as a running back. Komolafe ran for 895 yards and a team-high 15 touchdowns for Tompkins last season, according to MaxPreps.com, averaging 9.6 yards per carry.

DAMON WALTERS

DB Damon Walters and Bolingbrook (Ill.) finished their season at 6-4. Bolingbrook and Walters played some of the toughest opponents in the state. Their losses came to Chicago Simeon, reigning 8A champion Lockport, 8A quarterfinalist Maine South, 8A finalist Lincoln-Way East. Despite their formidable schedule, the Raiders finished second in their conference.

ALEX DOOST

OT Alex Doost and Glendale (Ariz.) Mountain Ridge finished their season at 5-6. The Mountain Lions got off to a strong 4-2 start, but were unable to sustain their early success. They lost a heartbreaker to Mountain Pointe in the first round of the playoffs, 42-41. Doost paved the way for the excellent Mountain Lions offense, who averaged more than 30 points per game.

NIGEL GLOVER

OLB Nigel Glover and Clayton (Ohio) Northmont finished their season at 5-6. Glover and the Thunderbolts leapt out to a 4-0 start, but struggled after they hit conference play. Their defense was masterful early in the season, they allowed just 13 points through their first four games.

RICKY AHUMARAEZE

WR Ricky Ahumaraeze and Liberty (Mo.) finished their season at 4-6. Ahumaraeze struggled with an injury this season, and the Blue Jays missed his offensive presence. aT 6-foot-4, Ahumaraeze will add some much needed height on the outside for Northwestern's offense.

CHICO HOLT

TE Chico Holt and Houston (Tex.) Strake Jesuit finished their season at 4-6. Holt is one of two four-stars in the Class of 2023, and his massive frame combined with his agility make him a Top-20 tight end in the country. The Crusaders hovered around .500 all season, but it wasn't for lack of scoring. Holt and Strake Jesuit averaged more than 35 points per game.

JACOB LEWIS

DB Jacob Lewis and Lawndale (Calif.) Leuzinger finished their season at 6-7. Leuzinger started 0-5 before Lewis and Co. rattled off six wins in their next eight games. Lewis finished with 54 tackles, five pass deflections, four forced fumbles and two interceptions on the year.