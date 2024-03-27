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Offer to speedy 2025 RB Kolin Wilson continues NU's recruiting trend
Matthew Shelton
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WildcatReport
Managing Editor
Northwestern's running back recruiting has been focused on smaller and faster backs in 2025, and that trend continued with an offer last week to Kolin Wilson from Gulf Shores.
"They're definitely Top 5," Wilson said of the Wildcat program. "I've been enjoying our talks the past couple weeks, and I could definitely see myself playing there."
Learn more about one of Northwestern's newest targets at running back in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
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