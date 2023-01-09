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{{ timeAgo('2023-01-09 09:35:55 -0600') }} basketball Edit

Post-game: Collins breaks down win over Indiana

TheHoosier.com
Special to WildcatReport

Takeaways: Northwestern 84, No. 15 Indiana 83


Northwestern head coach Chris Collins discusses the Wildcats' 84-83 road win over No. 15 Indiana.

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