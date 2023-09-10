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Scouting Report: Carson Grove wins commitment matchup with Patrick Schaller
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Staff Writer
Two of Northwestern's Class of 2024 commitments had the chance to go head-to-head last Friday before they end up on the same side at the next level, and wide receiver
Carson Grove and his Arlington Heights (Ill.) Hersey team got the better of tight end Patrick Schaller and Northbrook Glenbrook North.
Northwestern's coaching staff wasn't going to let a backyard clash go unnoticed. Interim head coach David Braun was in attendance, along with wide receivers coach Armon Binns.
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Grove ended up with a 42-0 win and the bragging rights. But even in a lopsided result, both commits showed why Northwestern offered them, and why they could one day contribute in the purple and white.
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