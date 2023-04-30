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Three Cats selected on Day 3 of NFL Draft

Adetomiwa Adebawore was selected in the fourth round by the Indianapolis Colts.
Adetomiwa Adebawore was selected in the fourth round by the Indianapolis Colts. (Getty Images)
Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

MORE: OL Peter Skoronski drafted 11th overall by the Tennessee Titans


It turns out the third day was the charm for Northwestern, which saw three of its players selected in the NFL Draft.

Defensive end Adetomiwa Adebawore, who some thought could be a late first-rounder, wound up going in the fourth round to the Indianapolis Colts as the 110th pick overall.

Two more Wildcats went in the fifth round to teams where they will be reunited with former Northwestern teammates.

Cornerback Cam Mitchell went to Cleveland with the 145th overall pick, where he will join former Wildcat and fellow corner Greg Newsome, who was a first-round choice of the Browns in 2021. The two are close friends going back to their days playing for the same seven-on-seven program in the Chicago suburbs, and Mitchell wore Newsome's No. 2 the last two seasons.

Then, Indianapolis took running back Evan Hull with the 176th pick, where he see Adebawore's familiar face in the locker room. It's the first time two Northwestern players were drafted by the same team in the same year since 2005, when Trai Essex and Noah Herron both went to the Steelers.

Overall, it was a very strong draft Northwestern, especially when you consider the Wildcats finished 1-11 in 2022 and have won just four of their last 24 games over the last two seasons.

Offensive lineman Peter Skoronski was the headliner, going to the Tennessee Titans with the 11th overall pick, the highest a Wildcat has been selected since Chris Hinton, another offensive lineman, went with the fourth selection in 1983.

Northwestern wound up with four total players drafted, the most for the program since a quartet was also selected in 1985 (Alex Moyer, Steve Tasker, Keith Cruise and Kevin Brown).

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