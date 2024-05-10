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Three-star DB Coleman Patmon finds potential fit at NU on official visit
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Del Valle (Tex.) defensive back
Coleman Patmon took an official visit to Northwestern, and the program struck the right chord for the three-star prospect.
"I'm a high-academic student and academics are really important, but I wanted to make sure I could have a good balance with football and school and life," said Patmon via direct message. "After talking with the people in academics and some of the players, I definitely think I would have a good balance at Northwestern."
Find out about Patmon's official visit experience in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only.
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