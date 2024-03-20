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2025 CB Coleman Patmon sets official visit to Northwestern
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
A little more than a month after receiving his offer from the Wildcats, cornerback Coleman Patmon has set an official visit date with Northwestern.
The rangy three-star from Del Valle (Tex.) holds 12 other offers and has plans to take a total of six official visits.
Read more on a key Northwestern 2025 target at corner in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
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