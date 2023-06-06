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Three-star DE Charles Anderson Jr. liked the vibe at Northwestern

Charles Anderson Jr. (fourth from left) and the rest of the official visitors at Wrigley Field.
Charles Anderson Jr. (fourth from left) and the rest of the official visitors at Wrigley Field. (@EskildsenBrett)
Kennedy Choo
WildcatReport Writer

MORE: Northwestern Class of 2024 l Cats plan to keep momentum going on second official visit weekend


After his very first official visit, three-star defensive end Charles Anderson Jr. went back to the Houston area with rave reviews about Northwestern.

“My visit to Northwestern was a great experience," said Anderson, who was most impressed by the people he met campus.

Get the inside scoop on what the 6-foot-7 standout from Pearland (Tex.) Glenda Dawson had to say in this WildcatReport premium recruiting story.

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