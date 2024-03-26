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Northwestern makes the Top 5 for 2025 RB JT Lindsey after offer
Matthew Shelton
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WildcatReport
Managing Editor
Northwestern offered three-star running back JT Lindsey on March 19, throwing their hat in the ring against 11 other programs near and far from Lindsey's hometown of Alexandria, La.
What's running backs coach Chris Foster's pitch to Lindsey?
"Come check it out," Lindsey said. "It has everything that you need to make yourself and your kids successful in life."
Learn more about one of Northwestern's targets at running back in 2025 in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
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