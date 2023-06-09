PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
RB Ijeboi in talks to schedule official visit after Northwestern offer
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Staff Writer
Just two days before taking an official visit to Rutgers,
Ohifame Ijeboi earned an offer from Northwestern.
New running backs coach Chris Foster extended his second offer this class to the 6-foot, 190-pound running back from Philadelphia (Pa.) William Penn.
"It means a lot coming from a school with both great athletics and great academics," Ijeboi said about the offer. "I feel like it's aligned with my values for looking for a school, I was really excited to receive an offer from them."
Read more about Ijeboi's reaction to his offer, his escalating recruitment and more in this WildcatReport premium story.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IPCfmY/wn4++IEFmdGVyIGEgZ3JlYXQgY29udmVyc2F0aW9uIHdpdGggPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaENfRm9zdGVyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaENfRm9zdGVyPC9hPiBJIGFtIGJsZXNz
ZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBteSAybmQgQklHIDEwIG9mZmVyIGZyb20g
Tm9ydGh3ZXN0ZXJuIFVuaXZlcnNpdHkg8J+fo+Kaqu+4jzxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzRnJpZWRtYW4/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0ZyaWVkbWFuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL01vaHJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBNb2hyUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9NaWtlUm9hY2gyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1p
a2VSb2FjaDI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVjOFpmZU03
VFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81YzhaZmVNN1RVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IE9oaWZhbWUgSWplYm9pIChARmFtZUlqZWJvaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GYW1lSWplYm9pL3N0YXR1cy8xNjY2ODcyMjEzOTA2
MTA0MzIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgOCwgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news