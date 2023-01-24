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football
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Rhys Phillips, another Katy (Texas) Tompkins product, visits Northwestern
Louie Vaccher
•
WildcatReport
Publisher/Managing Editor
Tompkins High School in Katy, Texas, has become a popular destination for Northwestern.
The Wildcats put the finishing touch on their 2023 class by signing Tompkins running back
Caleb Komolafe, but they are hoping their connections to the Houston-area program won't stop there. While recruiting Komolafe last season they also discovered one of this teammates, 2024 tight end Rhys Phillips.
Phillips took his first visit to Northwestern on Saturday, and we caught up with him to talk about his experience.
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