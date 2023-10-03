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2024 LB Matthew Smith 'astonished' by Northwestern offer on visit
Louie Vaccher
•
WildcatReport
Publisher
Matthew Smith wasn't just surprised to get an offer from Northwestern during his official visit over the weekend. The word he used was "astonished".
The two-star linebacker from Durham (N.C.) Hillside just started talking to Wildcat coaches in September. It was his first time on campus, and his first offer from a Power Five program.
So he had no idea he would end up leaving Evanston with a scholarship offer.
Find out what else Smith had to say about Northwestern, his visit and his recruiting picture in this premium recruiting story from WildcatReport.
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