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Beran scores 20 as Cats roll over Chicago State

Robbie Beran scored 20 points on just eight shots.
Robbie Beran scored 20 points on just eight shots. (Northwestern Athletics)
NUSports.com
Special to WildcatReport

EVANSTON-Robbie Beran scored a career-high 20 points to help lead the Northwestern men's basketball team to an 85-54 season opening win over Chicago State at home on Monday night.

Beran went 10-for-11 from the free throw line, grabbed seven rebounds and became the first Wildcat to score 20 or more points in a season opener since Ryan Taylor (20) in 2018 against New Orleans.

The Wildcats (1-0) won their 14th season opener in the last 15 seasons.

Chase Audige helped out with 13 points, a career-high nine assists and two steals and Ty Berry chipped in with 14 points, seven rebounds and two blocks. Boo Buie added 16 points, seven rebounds and seven assists.

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