PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-04-23 08:20:08 -0500') }}
football
Edit
Cats get help on defensive line with PWO commit Mason Green
Louie Vaccher
•
WildcatReport
Publisher/Managing Editor
Northwestern got some help for its undermanned defensive line on Thursday when 2023 defensive end
Mason Green committed to the Wildcats.
Green is a preferred walkon, and he plays end, not tackle, where the Wildcats have the greatest need. But he's an athletic player who will add some much needed depth to the room this season, and DL coach Christian Smith thinks he's a player whose best football is ahead of him.
Get to know Northwestern's newest Wildcat here.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DT01NSVRURUQhISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1NhaW50c05hc2h2aWxsZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU2FpbnRz
TmFzaHZpbGxlPC9hPiDwn5WK77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vZ3JpbWVzcmVnaW5hbGQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGdy
aW1lc3JlZ2luYWxkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L3djc1JIU2Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB3Y3NSSFNm
b290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2Fj
aFNtaXRoXzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoU21pdGhfOTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGZpdHo1MT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hmaXR6NTE8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkRQUmVjcnVpdGluZz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkRQUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tZWNvbndheTcwMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AbWVjb253YXk3MDM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XeWFJ
c2VveVJWIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vV3lhSXNlb3lSVjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNYXNvbiBHcmVlbiAoQE1hc29uR3JlZW44MikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXNvbkdyZWVuODIvc3RhdHVzLzE2NDkyMTM1
NTE4MjE2MTEwMDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXByaWwgMjEsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news