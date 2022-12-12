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DE Mason Robinson decommits from Northwestern, talks PSU official visit

Mason Robinson
Mason Robinson (Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Defensive and Mason Robinson is in the headlines after taking an official visit to Penn State this past weekend. The Owings Mills (Md.) McDonogh star has been committed to Northwestern since the spring but the draw of taking another look at the Nittany Lions weighed heavily on him. Robinson breaks down his visit to Penn State, announces his decommitment from Northwestern, and discusses his future plans in the video below.

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