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Final thoughts from Iowa City

Luke Slabaugh and Louie Vaccher
WildcatReport.com

Luke Slabaugh and Louie Vaccher wrap things up from Kinnick Stadium.


MORE GAME COVERAGE: Fitz can't even find positives in 33-13 beatdown at Iowa l Takeaways: Iowa 33, Northwestern 13


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