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Luke Slabaugh and Louie Vaccher wrap up an ugly 41-3 loss to Illinois to put a cap on an ugly season.

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