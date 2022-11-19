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Final thoughts from West Lafayette

Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

Luke Slabaugh and Louie Vaccher wrap up Northwestern's 17-9 loss to Purdue from Ross-Ade Stadium.

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