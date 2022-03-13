 WildcatReport - Four Northwestern visitors leave with offers
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Four Northwestern visitors leave with offers

Darold Dengohe
Darold Dengohe (@D1Darold)
Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

Saturday was a busy day in Evanston.

The Wildcats hosted more than 25 visitors for their spring practice at Ryan Fieldhouse, and four of them left with scholarship offers.

Here's a look at the quartet who announced their offers on Twitter.


S WINSTON BERGLUND

DL DAROLD DENGOHE

DL TYLER GANT

ATH DARIUS TAYLOR

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