Four Northwestern visitors leave with offers
Saturday was a busy day in Evanston.
The Wildcats hosted more than 25 visitors for their spring practice at Ryan Fieldhouse, and four of them left with scholarship offers.
Here's a look at the quartet who announced their offers on Twitter.
S WINSTON BERGLUND
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DL DAROLD DENGOHE
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