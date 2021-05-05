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football
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June could be busy for QB Treyson Bourguet
Adam Gorney
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Rivals.com
National Recruiting Director
GILBERT, Ariz. - June could be a major month for three-star quarterback Treyson Bourguet, who has a lot of schools showing a lot of interest and actually getting to campuses could be most important...
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