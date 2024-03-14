PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Northwestern is one of 2025 DE Mason Mayne's top teams after visit
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Mason Mayne received his first Big Ten offer on a spring practice visit to Northwestern last weekend.
Mayne, a 6-foot-3, 250-pound defensive end from Lawton (Mich.), was elated to receive a full ride from the Wildcats.
"It was a very surreal experience," he said. "It's my first Big Ten offer and that's always great. I'm super excited to get back on campus and keep building relationships with the coaches."
Get to know more about one of Northwestern's latest offers in this premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhZCBhbiBhbWF6aW5nIHZpc2l0IGF0IE5vcnRod2VzdGVybiB0
b2RheSEgQWZ0ZXIgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkQnJhdW5GQj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGF2aWRCcmF1bkZCPC9hPiwgSSBhbSBleHRyZW1lbHkg
ZXhjaXRlZCB0byBoYXZlIHJlY2VpdmVkIGFuIG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OVUZCRmFtaWx5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBOVUZCRmFtaWx5PC9hPiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL1lmV2VlNlZweHEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZZldlZTZWcHhxPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIE1heW5lIChAbWFzb25tYXluZTU1KSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hc29ubWF5bmU1NS9zdGF0dXMv
MTc2NjU5OTc2Njk0OTk0OTUxNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJj
aCA5LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRod2VzdGVybi5yaXZh
bHMuY29tL25ld3Mvbm9ydGh3ZXN0ZXJuLWlzLW9uZS1vZi0yMDI1LWRlLW1h
c29uLW1heW5lLXMtdG9wLXRlYW1zLWFmdGVyLXZpc2l0IgogIH0pOwogIChm
dW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVu
dCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05h
bWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRp
bmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5
cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8v
cy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5p
bnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2Ny
aXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNo
LmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5vcnRo
d2VzdGVybi5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm5vcnRod2VzdGVybi1pcy1v
bmUtb2YtMjAyNS1kZS1tYXNvbi1tYXluZS1zLXRvcC10ZWFtcy1hZnRlci12
aXNpdCZjNT0yMDIyNzMzMTI3JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4K
PC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==