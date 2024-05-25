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Northwestern offer 'feels good' for Ohio DE Jonah Hayes
Matthew Shelton
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WildcatReport
Managing Editor
The latest offer in Northwestern's pursuit of edge rushers is Jonah Hayes, a 6-foot-6, 215-pound, defensive end from Cincinnati (Ohio) Archbishop Moeller.
"It feels good," Hayes said. "It's nice to get another opportunity to play at a high level...
"[Head coach David Braun] seems like a nice guy that truly cares about his players."
Northwestern is the third Power Four team to offer Hayes since April.
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