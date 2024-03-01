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Northwestern offer leaves 2025 RB Javin Gordon 'in shock'
Louie Vaccher
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WildcatReport
Publisher
Javin Gordon is a running back who depends on his sense of anticipation for his success.
But a Northwestern scholarship offer was something that the prospect from Toccoa (Ga.) Stephens County didn't see coming.
"When I received the offer I was in shock, because Northwestern is an amazing school, but also a great place," said Gordon.
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