PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Northwestern offers three-star Louisiana RB Nate Sheppard
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Northwestern reached down into Cajun country and offered Mandeville (La.) running back
Nate Sheppard on June 7.
"It feels good," said Sheppard about the offer. "High academic school with good football, it's always good to get another offer."
Academics are a priority for Sheppard, who has taken a visit to Duke. He has other visits planned to Cal and Pitt.
Can the Wildcats make a late push to land him? Read more about Sheppard's recruitment and where the Wildcats stack up in this WildcatReport premium story for subscribers only.
Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05VRkJGYW1pbHk/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5VRkJGYW1pbHk8L2E+IPCfn6PimqrvuI8gVGhh
bmsgeW91IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRCcmF1
bkZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEYXZpZEJyYXVuRkI8L2E+IGFu
ZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQ19Gb3N0ZXI/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQ19Gb3N0ZXI8L2E+IGFuZCB0
aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgc3RhZmYuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTWFuZGV2aWxsZV9GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWFu
ZGV2aWxsZV9GQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaF9DSkJhaWxleT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfQ0pC
YWlsZXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc2Ftc3Bp
ZWdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzYW1zcGllZ3M8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhZFNpbW1vbnNfP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9DbnFMazJkUElFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQ25xTGsyZFBJ
RTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOYXRlIFNoZXBwYXJkIChATmF0ZVNoZXAyMCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlU2hlcDIwL3N0YXR1
cy8xNzk5MTIxNjU4NjMzOTE2ODYzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bmUgNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
icn-check-mark
Created with Sketch.
Members-only forums
icn-check-mark
Created with Sketch.
Predict prospect commits with FanFutureCast
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive highlights and interviews
icn-check-mark
Created with Sketch.
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
icn-check-mark
Created with Sketch.
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRod2VzdGVybi5yaXZh
bHMuY29tL25ld3Mvbm9ydGh3ZXN0ZXJuLW9mZmVycy10aHJlZS1zdGFyLWxv
dWlzaWFuYS1yYi1uYXRlLXNoZXBwYXJkIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVs
bCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxs
JywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7
CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp
LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi
KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy
Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg
bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v
Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl
KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y
JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZub3J0aHdlc3Rlcm4ucml2
YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZub3J0aHdlc3Rlcm4tb2ZmZXJzLXRocmVlLXN0
YXItbG91aXNpYW5hLXJiLW5hdGUtc2hlcHBhcmQmYzU9MjAyMjczMzEyNyZj
dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k
IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=