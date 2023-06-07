News More News
premium-icon
ago football Edit

Northwestern official rates a '10' for WR Brett Eskildsen

Brett Eskildsen rated his Northwestern official visit a '10.'
Brett Eskildsen rated his Northwestern official visit a '10.' (@EskildsenBrett)
Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

MORE: Northwestern Class of 2024 l Cats plan to keep momentum going on second official visit weekend


Northwestern was already a favorite for wide receiver Brett Eskildsen when he arrived in Evanston last Friday.

The speedy Texan just received his offer from the Wildcats on May 24, and he had high expectations for his first official visit. The program managed to exceed them over the next two-plus days, delivering a visit experience he rated a 10 on a scale of 1-10.

"Northwestern was already very high on my list and this visit confirmed that it was a place I could definitely see myself at!" said Eskildsen, who has ran a 10.7-second 100-meter dash.

We talked to Eskildsen about his visit and where things stand moving forward in this WildcatReport premium recruiting story.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}