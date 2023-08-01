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Northwestern remains at the top for 2024 guard Colin White
Kennedy Choo
WildcatReport Writer
Before his first official visit last weekend, shooting guard Colin White had Northwestern at the top of his list.
After the visit, the Cats are still No. 1.
“They’re still up there, and they’re always up there because of the staff and how great they’ve been,” says White.
Find out what White had to say about his visit and who else is on his official visit itinerary in this WildcatReport premium recruiting story.
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