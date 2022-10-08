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{{ timeAgo('2022-10-08 14:25:39 -0500') }} football Edit

Pregame: Wisconsin vs. Northwestern

Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher/Managing Editor
@WildcatReport

Here's our pre-game report from Ryan Field before Northwestern kicks off against Wisconsin.

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