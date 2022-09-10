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Rapid Reaction: Duke 31 Northwestern 23

Luke Slabaugh
Multimedia Journalist

Luke Slabaugh shares his thoughts immediately after Northwestern's 31-23 loss to Duke on Saturday at Ryan Field.

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