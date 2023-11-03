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2024 DE Braxton Strong ready for Wrigley Field official visit

Braxton Strong is taking his official visit to Northwestern this weekend.
Braxton Strong is taking his official visit to Northwestern this weekend. (Eliot Clough / Rivals)
Louie Vaccher • WildcatReport
Publisher
@WildcatReport

With a marquee Big Ten game at a historic venue, Northwestern hopes to get some recruiting mileage out of Saturday's game against Iowa at Wrigley Field.

Of the mix of prospects and commits the Wildcats will have on hand, there's one player in particular they'd like to close: Braxton Strong. The two-star defensive end from neighboring Indiana is the only invitee who is on his official visit, and he tells WildcatReport that a commitment decision "may be coming soon."

Find out what Strong had to say about his visit, and Northwestern's chances of landing him, in this WildcatReport premium recruiting story.

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MORE ON STRONG: Braxton Strong 'ecstatic' after receiving offer during Northwestern visit

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