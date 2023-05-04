PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-05-04 09:15:43 -0500') }}
basketball
Edit
Big weekend nets Northwestern offer for 2024 guard Andrew Crawford
Louie Vaccher
•
WildcatReport
Publisher/Managing Editor
Andrew Crawford had what he called a "pretty good weekend" on the Under Armour Next circuit.
That's a bit of an understatement. The 6-foot-6 2024 guard took home tournament MVP honors after shooting 37.5% from three and leading his KC Run GMC squad to the title.
By Tuesday, Crawford had an offer from Northwestern, a program that has piqued his interest because of the school's outstanding academics and their run to the NCAA Tournament last season.
Crawford discusses his offer and his thoughts about the Wildcats in this premium WildcatReport recruiting story.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdvb2QgdGFsayB3aXRoIENvYWNoIENvbGxpbnMsIEkg
YW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gTm9ydGh3ZXN0
ZXJuLiBUaGFuayB5b3UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
VU1lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATlVNZW5zQmJhbGw8
L2E+IGZvciB0aGlzIGdyZWF0IG9wcG9ydHVuaXR5ISA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vc2paWTBGTDZIayI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NqWlkwRkw2
SGs8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQW5kcmV3IENyYXdmb3JkIChAZHJld2NyYXdm
b3JkNDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZHJld2NyYXdm
b3JkNDIvc3RhdHVzLzE2NTM0NDg5MDI3NDg1MzY4MzI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWF5IDIsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news