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Guard KJ Windham is Northwestern's first 2024 commit

Matthew Shelton • WildcatReport
Staff Writer

Northwestern basketball's Class of 2024 earned its inaugural commitment from KJ Windham on Thursday.

The 6-foot-3, 180-pound guard from Indianapolis (Ind.) Ben Davis announced his commitment on the heels of an official visit to the school.

"1000% Committed," was all Windham wrote above his announcement video.

Windham chose Northwestern over 14 other offers, though the Wildcats were the only Power Six program on his offer list.

Windham, who also plays for the Nike Meanstreets AAU club, averaged 14.8 points, 3.5 rebounds and 2.0 assists per game at the recent Peach Jam EYBL event last month.

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