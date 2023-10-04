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NU earns commitment from S Tito Williams, their second of the night

Safety Tito Williams is the second player to commit to Northwestern tonight.
Safety Tito Williams is the second player to commit to Northwestern tonight. (@titowilliams21)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

MORE: OT Aiden Newbill commits to Northwestern


Tito Williams announced his commitment to Northwestern, joining Aiden Newbill to be the second new member of the Wildcats' Class of 2024 within a little more than an hour.

Williams, a 6-foot-1, 180-pound safety, is the second defensive back and the first safety in the current iteration of Northwestern's recruiting class. He took a visit to campus for the Wildcats' dramatic overtime victory over Minnesota on Sept. 23 and committed 11 days later.

The three-star prospect from Tennessee is the third player to commit to interim head coach David Braun since he took over the program in mid-July.

Williams is the 10th member of Northwestern's recruiting class, which remains outside of Rivals' Top 100 for now, though star ratings for Williams or Newbill may boost the Wildcats back into the mix.

Williams committed to Northwestern over 10 other offers, including UNLV, West Virginia and Vanderbilt.

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