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Texas OT Aiden Newbill commits to Northwestern

OT Aiden Newbill committed to Northwestern four days after his official visit.
OT Aiden Newbill committed to Northwestern four days after his official visit. (@AidenNewbill)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

Northwestern picked up their ninth commitment in their Class of 2024 from offensive tackle Aiden Newbill.

Newbill, who took an official visit to Northwestern last weekend for the Penn State game, brings a big frame and big potential to the Wildcats' recruiting class.

He measures 6-foot-8, 280-pounds and projects to play offensive tackle. He is the second player to commit to interim head coach David Braun, and the first since Carson Grove on July 31.

Hailing from Austin (Tex.) John B. Connally, the tackle is the only player from the Lone Star State currently committed to Northwestern.

Newbill is the third offensive linemen in the Class of 2024 and its only true tackle. Fellow commits Idrys Cotton and Gabe VanSickle were both identified as flexible, swing-type players by offensive line coach Kurt Anderson.

With Newbill's massive frame, expect him to be on the outskirts of the O-line only.

Northwestern's class now stands at nine players and is outside of Rivals' Top 100. Expect the Wildcats to continue to be aggressive with offers and invites as they seek to rebuild through game-day visits.

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