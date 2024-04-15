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Northwestern makes late push with offer to three-star OT Nolan Davenport
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Northwestern has burst onto the scene of
Nolan Davenport's recruitment, offering the three-star tackle on April 12 and hoping to get the 6-foot-6, 260-pounder on campus twice in the coming months for both an unofficial and official visit.
"It's an exciting offer," he said. "It's one of the best educations in the country and it's Big Ten football."
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