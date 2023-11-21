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Official visit to NU a 'blessing,' says WR Hayden Eligon II
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
With Signing Day a little more than a month away, Northwestern is looking to put the finishing touches on its Class of 2024.
Head coach David Braun signaled in his game-week press conference on Monday that there are two spots remaining in this year's group. One of those slots might be earmarked for three-star wide receiver
Hayden Eligon II from Los Alamitos (Calif.), who took an official visit to Northwestern last weekend against Purdue.
"I really enjoyed my visit," Eligon said. "It's a beautiful town, nice scenery and the weather was surprisingly good."
Read more about Eligon's visit, his recruitment and his decision process in this WildcatReport premium story.
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