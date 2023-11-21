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Official visit to NU a 'blessing,' says WR Hayden Eligon II

Hayden Eligon II took an official visit to Northwestern on Nov. 18 for their game against Purdue.
Hayden Eligon II took an official visit to Northwestern on Nov. 18 for their game against Purdue. (Nick Lucero/Rivals.com)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

With Signing Day a little more than a month away, Northwestern is looking to put the finishing touches on its Class of 2024.

Head coach David Braun signaled in his game-week press conference on Monday that there are two spots remaining in this year's group. One of those slots might be earmarked for three-star wide receiver Hayden Eligon II from Los Alamitos (Calif.), who took an official visit to Northwestern last weekend against Purdue.

"I really enjoyed my visit," Eligon said. "It's a beautiful town, nice scenery and the weather was surprisingly good."

Read more about Eligon's visit, his recruitment and his decision process in this WildcatReport premium story.

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MORE ON ELIGON II: WR Hayden Eligon quickly sets Northwestern official visit

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