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PWO OL Jace Borcherding commits to NU, preps for position change

Jace Borcherding committed to Northwestern on Feb. 5
Jace Borcherding committed to Northwestern on Feb. 5 (Northwestern Football)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

Northwestern added some much needed depth to its offensive line on Monday when Jace Borcherding committed to a preferred walkon spot with the Wildcats.

Borcherding, a 6-foot-4, 270-pound tackle from Cedar Rapids (Iowa) Xavier, visited Northwestern over the weekend, and the experience affirmed it was the place for him.

Read more about Northwestern's first PWO offensive lineman of 2024 in this WildcatReport premium story.

MORE: Northwestern offers PWO spot to Iowa OL Jace Borcherding

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