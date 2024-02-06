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PWO OL Jace Borcherding commits to NU, preps for position change
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Northwestern added some much needed depth to its offensive line on Monday when Jace Borcherding committed to a preferred walkon spot with the Wildcats.
Borcherding, a 6-foot-4, 270-pound tackle from Cedar Rapids (Iowa) Xavier, visited Northwestern over the weekend, and the experience affirmed it was the place for him.
Read more about Northwestern's first PWO offensive lineman of 2024 in this WildcatReport premium story.
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