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Texas WR Alex Green was 'blown away' on first official visit to NU

Wide receiver Alex Green took his first official visit to Northwestern on Nov. 18
Wide receiver Alex Green took his first official visit to Northwestern on Nov. 18 (Alex Green Instagram)
Matthew Shelton • WildcatReport
Managing Editor

Alex Green led the nation in regular-season receiving yards as a senior, but it somehow took until Nov. 18 for a team to invite him for on an official visit.

Northwestern was the first Power Five program to offer the 6-foot, 180-pound wideout from Hutto (Tex.), and they were the first one to bring him on an official trip to campus. Based on Green's comments, it was worth the wait.

"It was incredible," he said. "It was awesome, I really enjoyed it."

Read more about Green's fit, his decision timeline and where Northwestern stands in this WildcatReport premium story.

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MORE ON ALEX GREEN: Northwestern 'up there at the top of my list' for 2024 WR Alex Green

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