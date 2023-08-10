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The chance to play in front of family sealed the deal for Ciaravino

Angelo Ciaravino took his official visit to Northwestern last weekend.
Angelo Ciaravino took his official visit to Northwestern last weekend. (@_angelociaravino_)
Kennedy Choo
WildcatReport Writer

MORE: Angelo Ciaravino commits to Northwestern


Northwestern bills itself as Chicago's Big Ten team. That marketing slogan paid dividends in the case of the Wildcats' newest commitment.

For Angelo Ciaravino, who lives in Chicago, playing in front of his friends and family at Northwestern meant everything.

He told us that was "a huge reason" why the three-star combo guard from Mt. Carmel committed to his hometown Wildcats on Wednesday.

Find out more about Ciaravino's commitment in this WildcatReport recruiting story.

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