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2026 three-star ATH Cornell Conely visits Northwestern
Matthew Shelton
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WildcatReport
Managing Editor
Northwestern hosted three-star athlete Cornell Conely for a spring practice on April 2.
Conely, a rising recruit in the Class of 2026 with three offers already, transferred to Chicago (Ill.) Simeon this offseason from Chicago Hyde Park.
The 5-foot-8, 170-pound speedster said that "the coaching staff, the facility, the intensity" are what stood out on his visit to Evanston.
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