@WildcatReport

Northwestern's first official visit weekend for the 2024 class wound up netting two commitments from the state of Michigan, one from the Upper Peninsula and one from the Lower Peninsula. Offensive lineman Callen Campbell, from Sault Ste. Marie in the UP, committed to the Wildcats on Sunday morning. Then, some 10 hours later, Coopersville offensive lineman Gabe VanSickle joined him. VanSickle's tweet was a simple two-word message: "Found home!!"

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3VuZCBIb21lISEg8J+SnPCfpI08YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL09MSU5FUFJJREU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9M SU5FUFJJREU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY29h Y2hmaXR6NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNoZml0ejUxPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21lY29ud2F5NzAzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtZWNvbndheTcwMzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9NdWxmb3JkP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9NdWxmb3JkPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVRvZGRNY1NoYW5lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBUaGVUb2RkTWNTaGFuZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L2ExS1R1UWtVa0oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hMUtUdVFrVWtKPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IPCdka7wnZKC8J2Sg/CdkoYg8J2RvfCdkoLwnZKP8J2RuvCd korwnZKE8J2SjPCdko3wnZKGIChAZ2FiZV92YW5zaWNrbGUpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2FiZV92YW5zaWNrbGUvc3RhdHVzLzE2 NTc5MTg5MDA4NTg3Njk0MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDE1 LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

VanSickle, a three-star prospect, ended his recruitment quickly. He picked up an offer from Northwestern on May 10 and was a Wildcat just four days later, after his weekend official visit. Offensive line coach Kurt Anderson telegraphed an offensive line commitment when he tweeted a Hulk Hogan NWO gif earlier in the day. It turned out to be VanSickle. Campbell's commitment didn't come as much of a surprise, either. He told WildcatReport that he was sold on the Wildcat program after receiving his offer earlier this month. On Friday, we wrote, "We wouldn't be surprised if the Michigan UP native winds up a Wildcat soon."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMTAlIENvbW1pdHRlZPCfkpzwn5KcIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vY29hY2hmaXR6NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QGNvYWNoZml0ejUxPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0NvYWNoU21pdGhfOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hTbWl0 aF85PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05VRkJGYW1p bHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5VRkJGYW1pbHk8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9PYUt6Q25PVE1WIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v T2FLekNuT1RNVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDYWxsZW4gQ2FtcGJlbGwgYy9v IDIwMjTirZDvuI/irZDvuI/irZDvuI8gKEBjYWxsZW5fY2FtcGJlbGwpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FsbGVuX2NhbXBiZWxsL3N0 YXR1cy8xNjU3NzcxMTEwNjMxMzY2NjU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1heSAxNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK