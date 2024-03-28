PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Northwestern, Braun make strong early impression on 2027 DE Sincere Harris
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Managing Editor
Defensive end Sincere Harris is just a freshman at Blue Island (Ill.) Eisenhower, yet he'll have taken visits to three Big Ten programs by the end of April.
The Class of 2027 blue-chipper was in Evanston for the first time on Tuesday for a Wildcat spring practice.
"One of the reasons I visited Northwestern is it's really close to home," Harris said. "It's a great program with a great education and great football...
"When the opportunity [to visit] came up, I jumped right at it because it's such a great program."
Learn more about the in-state rising star at defensive end in this WildcatReport premium recruiting story for subscribers only. Not a WildcatReport subscriber? Sign up today!
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IYWQgYSBncmVhdCB2aXNpdCBhdCBOb3J0aHdlc3Rlcm4gdG9kYXkh
IEkgZW5qb3llZCBteSB0aW1lLiBUaGFuayB5b3UgYWdhaW4gZm9yIHRoZSBp
bnZpdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CRFBSZWNydWl0
aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCRFBSZWNydWl0aW5nPC9hPiAh
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OVUZCRmFtaWx5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOVUZCRmFtaWx5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05VRkJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBOVUZCUmVjcnVpdGluZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFNtaXRoXzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QENvYWNoU21pdGhfOTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NvYWNoX01jR2FyaWdsZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hf
TWNHYXJpZ2xlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rh
dmlkQnJhdW5GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARGF2aWRCcmF1bkZC
PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsZGNhdFJlcG9y
dD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV2lsZGNhdFJlcG9ydDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNQYXBpQ2xpbnQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc1BhcGlDbGludDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9BbGxlblRyaWV1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbGxlblRyaWV1
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzI0N1Nwb3J0cz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AMjQ3U3BvcnRzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RkZUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBEZGVGb290YmFsbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0NvYWNoTXVycGhJS0U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoTXVycGhJS0U8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9F
REdZVElNP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFREdZVElNPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbUx0OXNWYVdpZyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L21MdDlzVmFXaWc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRDEgU2luY2VyZSAoQFNpbmNl
cmVIYXJyaXM1NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TaW5j
ZXJlSGFycmlzNTUvc3RhdHVzLzE3NzI3MDcxNTM4OTcyNjMzMTI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjYsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25vcnRod2VzdGVybi5yaXZh
bHMuY29tL25ld3Mvbm9ydGh3ZXN0ZXJuLWJyYXVuLW1ha2Utc3Ryb25nLWVh
cmx5LWltcHJlc3Npb24tb24tMjAyNy1kZS1zaW5jZXJlLWhhcnJpcyIKICB9
KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0
ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRz
QnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAv
LyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3
ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJo
dHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVu
dE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4K
Cjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRy
ZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYl
MkZub3J0aHdlc3Rlcm4ucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZub3J0aHdlc3Rl
cm4tYnJhdW4tbWFrZS1zdHJvbmctZWFybHktaW1wcmVzc2lvbi1vbi0yMDI3
LWRlLXNpbmNlcmUtaGFycmlzJmM1PTIwMjI3MzMxMjcmY3Y9Mi4wJmNqPTEm
Y3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBU
YWcgLS0+CgoK