PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
UNLV QB commit Karson Gordon plans official visit to Northwestern
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Staff Writer
Northwestern is staying aggressive in their search for a Class of 2024 quarterback, extending an offer to UNLV commit Karson Gordon and securing an official visit date on June 19-21.
Gordon, a 6-foot, 172-pound signal caller from Bellaire (Tex.) Episcopal announced his commitment to the Runnin' Rebels on April 15. But he was excited to receive the offer from Northwestern.
"It definitely means a lot," Gordon said about the offer. "It just shows that my work in the classroom and on the field has really paid off...I'm very thankful for it, and I'm blessed for sure."
Read more about Gordon, his offer and his upcoming visit in this WildcatReport premium story.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IGNhbGwgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL05VQ29hY2hKYWtlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBOVUNvYWNoSmFrZTwvYT4gSSBhbSBibGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4g
b2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aHdlc3Rlcm4gVW5pdmVyc2l0eSE8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVFCVGVjaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AVGhlUUJUZWNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2Zvb3R3b3JrX2tpbmcxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBmb290
d29ya19raW5nMTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9D
b2FjaERhbkNhc2V5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaERhbkNh
c2V5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTGVp
c3o/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoTGVpc3o8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVycm9uaTI0Nz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGVycm9uaTI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Ub21Mb3kyNDc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRv
bUxveTI0NzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9HcmVn
U21pdGhSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEdyZWdTbWl0aFJp
dmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXR0Q2xh
cmVSaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hdHRDbGFyZVJpdmFs
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9nYWJyaWVsZGJy
b29rcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZ2FicmllbGRicm9va3M8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQW5kcmV3X0l2aW5zP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmRyZXdfSXZpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR1Bvd2Vyc1Njb3V0P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBHUG93ZXJzU2NvdXQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTW9oclJlY3J1aXRpbmc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE1vaHJSZWNydWl0aW5nPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
TW1RRm9VUjZBaCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01tUUZvVVI2QWg8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgS2Fyc29uIEdvcmRvbuKtkO+4jzIwMjQgKEBLYXJzb25Hb3Jk
b24yNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9LYXJzb25Hb3Jk
b24yNC9zdGF0dXMvMTY2NzE1MDUxNjY2MzQ5MjYwOD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news