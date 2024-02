Northwestern had just 103 players on its roster last season and is looking to walkons to help bolster its roster for 2024. In addition to the scholarship players the Wildcats added in their Class of 2024, they are also bringing in several preferred walkons to build some depth at key positions. Here are the players who have committed to the program and are guaranteed a roster spot as a walkon next season:



WR Cameron Russell

Northwestern secured their third PWO commitment of Feb. 5 with wide receiver Cameron Russell from Milwaukee (Wisc.) Marquette. Russell, a 6-foot-3, 180-pounder, committed to the Wildcats while holding a PWO offer from home-state Wisconsin. He finished his senior season at Marquette with 52 receptions for 747 yards and nine touchdowns. Russell is the second wide receiver from Wisconsin to commit to Northwestern as a preferred walkon, joining Drew Wagner.

DL Jack Trautmann

Defensive end Jack Trautmann is the fifth player to commit Northwestern on a PWO offer and the second from Illinois. Trautmann tallied 41 tackles, 20 TFL and 12 sacks in his senior season at Elmhurst (Ill.) York, just 25 miles away from Evanston. He held a PWO offer from Miami (OH) as well as FCS offers from Bucknell, Dayton and San Diego. Trautmann is the third defensive lineman to commit to Northwestern as a walkon in this cycle.

OL Jace Borcherding

Offensive line has been a point of emphasis for the Wildcats since reportedly bringing in Bill O'Boyle as the new offensive line coach in January. Jace Borcherding will bolster the Wildcats' depth chart and joins scholarship additions Ezomo Oratokhai and Dennis Rahouski, who both committed in January, in the OL room. Borcherding committed as a walkon to Northwestern over an FCS offer from St. Thomas (Minn.).

WR Drew Wagner

The Wildcats flipped Drew Wagner, a 2024 two-star prospect, away from a previous commitment to Navy on Feb. 4. Wagner hails from Kettle Moraine (Wis.), which happens to be head coach David Braun's alma mater. He turned down offers from Army, Air Force, Columbia and Brown, as well as a PWO offer from Miami (Fla.), to commit to Northwestern.

DL Landon Lauter

Landon Lauter is a two-way lineman from nearby Northbrook (Ill.) Glenbrook North who committed to Northwestern on Feb. 1 to play defensive line. Lauter chose the Wildcats over an offer from Army, and a PWO offer from Illinois to play offensive line. He also held a handful of other PWO and FCS offers. Lauter joins 2024 scholarship commit Patrick Schaller and junior offensive lineman Jackson Carsello in the GBN pipeline to NU.

DL Henry Fioriglio