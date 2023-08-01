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QB Brendan Zurbrugg decommits from Northwestern, commits to Oklahoma
Matthew Shelton
•
WildcatReport
Staff Writer
QB Brendan Zurbrugg announced his decommitment from Northwestern and his commitment to Oklahoma in one fell swoop on Tuesday, knocking down another pillar of Northwestern's Class of 2024.
Zurbrugg was offered by Oklahoma on July 18, a week after Northwestern fired head coach Pat Fitzgerald, and committed to the Sooners on August 1. This is the third commitment of Zurbrugg's recruitment: he had previously decommitted from Syracuse to pledge to Northwestern on June 16.
He is the sixth player to decommit from Northwestern's recruiting class since Fitzgerald's firing on July 10 as the result of a hazing investigation.
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The loss of Zurbrugg was largely expected after he got an offer from a program of Oklahoma's caliber, but it still stings to see Northwestern lose their 2024 quarterback, a player that Rivals' Clint Cosgrove identified as one of the Big Ten West's sleeper commits. That sting is intensified as his defection comes one day after former three-star Wildcat pledge Jamir Benjamin committed to UCLA.
Northwestern's class, which briefly rose to 77th by the commitment of WR Carson Grove yesterday, has now fallen to 80th in Rivals' team rankings.
The Wildcats' odyssey for a 2024 quarterback begins anew.
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