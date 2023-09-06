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Three-star safety Ty Hudkins decommits from Northwestern

Hudkins is the seventh player to decommit from Northwestern's Class of 2024.
Hudkins is the seventh player to decommit from Northwestern's Class of 2024. (@HudkinsTy)
Matthew Shelton • WildcatReport
Staff Writer

Safety Ty Hudkins announced his decommitment from Northwestern on X (formerly Twitter) on Wednesday night to become the seventh player to leave the Class of 2024 since the firing of longtime head coach Pat Fitzgerald in July.

Hudkins, who is the first Wildcat decommitment in more than a month, did not directly flip to another school but is instead deciding to reopen his recruitment. He took two unofficial visits to Michigan State earlier this spring, was offered by Purdue in June and by Tulane in July.

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MORE ON NORTHWESTERN'S DECOMMITMENTS:

DB Jamir Benjamin | WR Brett Eskildsen l DT Dillan Johnson l OL Payton Stewart l OL Julius Tate | QB Brendan Zurbrugg

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With Hudkins' departure, Northwestern's Class of 2024 is down to just eight members with a star average of 2.88.

The Wildcats’ class is now ranked 99th in the nation, tied with Louisiana Tech for the lowest-ranked recruiting class in the 2024 team standings.

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